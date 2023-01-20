20 января 2023, 15:53
Россиянам рассказали о плюсах покупки квартиры без отделки
Отсутствие отделки позволяет проверить квартиру на наличие дефектов
На российском рынке недвижимости все чаще и чаще появляются предложения о продаже квартир без отделочных работ. О плюсах такого варианта для покупателей рассказал сайт Метриум.
Стоимость квартиры без отделки будет примерно на 20% ниже. Такой вариант прекрасно подойдет людям, у которых есть определенные ограничения в бюджете на покупку недвижимости. В последующем собственник также может вложиться в отделку и продать жилье уже с хорошей прибылью.
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Кроме того, отсутствие отделки позволит потенциальным покупателям обследовать стены и заранее обнаружить дефекты. В будущем это позволит сэкономить большие деньги на ремонте.
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Как сообщил сайт «Дни.ру», в квартире без отделочных работ также можно установить дополнительную шумоизоляцию и изменить отопительные схемы.
Недвижимость
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