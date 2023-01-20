Общество 20 января 2023, 15:53 Россиянам рассказали о плюсах покупки квартиры без отделки Отсутствие отделки позволяет проверить квартиру на наличие дефектов РИА «Новости»

Читать 360tv в

На российском рынке недвижимости все чаще и чаще появляются предложения о продаже квартир без отделочных работ. О плюсах такого варианта для покупателей рассказал сайт Метриум.

Стоимость квартиры без отделки будет примерно на 20% ниже. Такой вариант прекрасно подойдет людям, у которых есть определенные ограничения в бюджете на покупку недвижимости. В последующем собственник также может вложиться в отделку и продать жилье уже с хорошей прибылью.

Реклама

Кроме того, отсутствие отделки позволит потенциальным покупателям обследовать стены и заранее обнаружить дефекты. В будущем это позволит сэкономить большие деньги на ремонте.

Реклама

Как сообщил сайт «Дни.ру», в квартире без отделочных работ также можно установить дополнительную шумоизоляцию и изменить отопительные схемы.