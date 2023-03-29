Общество 29 марта 2023, 15:53 Россиянам рассказали о плюсах отдыха на Урале

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Непростая ситуация и ограничение воздушного пространства стали толчком к развитию в России внутреннего туризма, одним из популярных направлений сейчас становится Урал. Об этом сообщил RT.

Туроператоры уже отметили, что россияне все больше интересуются Уралом в качестве места для проведения отпуска. Отличительной особенностью региона можно назвать природу: много рек, горы, леса и заповедники. Кроме того, туристы смогут попробовать местную традиционную кухню. Среди пользующихся популярность блюд — стерлядь, строганину из муксуна, сибирские грузди в сметане.

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