Общество 06 декабря 2022, 15:07 Россиянам рассказали о плюсах и минусах продажи дачи зимой Эксперт по недвижимости Хахулин: при продаже дачи зимой ниже конкуренция

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Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках продажи дачи зимой. Об этом сообщил РБК.

Эксперт по недвижимости Сергей Хахулин пояснил, что зимой проще найти покупателя. Причина в том, что в холодное время года на рынке меньше предложений, уточнил сайт «Дни.ру».

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По словам коллеги Хахулина Викторий Кирюхиной, для многих покупателей важен не только сам дом, но и участок. Оценить его зимой достаточно сложно, и это обстоятельство станет минусом при продаже дачи зимой, пояснила она.

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