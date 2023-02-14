Общество 14 февраля 2023, 18:15 Россиянам рассказали о плюсах и минусах использования нейросети в образовании

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Чрезмерное использование искусственного интеллекта (ИИ) при обучении может стать причиной снижения критического мышления и грозит потерей творческих навыков. О недостатках и преимуществах нейросети рассказала эксперт LearnAI Ольга Неронова в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, плюсами использования нейросети в образовании является повышение объективности оценок и снижение нагрузки на преподавателей. Также к преимуществам ИИ можно отнести персонализированный подход к обучению.

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Однако существуют и определенные риски. Так, по мнению Нероновой, повсеместное использование нейросети негативно повлияет на критическое мышление и творческие возможности обучающихся.

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