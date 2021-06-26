Россиянам рассказали о перспективах удаленного формата работы

Периодические возвраты к удаленному формату работы станут в России обычной практикой, предположила член Национального союза кадровиков Наталия Минаева. Ведь ограничения периодически могут возвращаться, и многие работники уже почувствовали преимущества удаленки.

«К той жизни, которая была раньше, вряд ли мы вернемся в полном объеме, поскольку ограничения периодически могут возвращаться. Кроме того, многие работники уже почувствовали преимущества дистанционной работы», — рассказала Минаева в беседе с радио Sputnik.

По ее мнению, многие работники в дальнейшем будут обговаривать с работодателем возможность работать удаленно.

«Может быть, это не на 100% удаленная работа будет, но некоторая комбинация удаленки с работой в офисе будет все популярнее», — считает Минаева.

На эффективности работы компаний, по ее мнению, переход на удаленный формат не сказывается. Если работник эффективно работает в офисе, то он может эффективно работать и дома, отметила Минаева. Если же работник в офисе работает спустя рукава, то и работать из дома он будет точно так же, предположила она.

«Единственный момент — не у всех есть возможность иметь дома отдельный кабинет или оборудованное место, в этом я вижу основную проблему», — отметила Минаева.

На следующей рабочей неделе организации Москвы должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% непривитых сотрудников от коронавируса, работников старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. Департамент здравоохранения уточнил перечень сотрудников, которые должны работать из дома.