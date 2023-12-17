Общество 17 декабря 2023, 05:25 Россиянам рассказали о новых уловках мошенников с пятитысячной купюрой Юрист Соловьев: мошенники освоили новые способы обмана с купюрой в 5000 рублей РИА «Новости»

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У мошенников появились новые способы краж с использованием пятитысячных купюр. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленник может представиться сотрудником Центробанка и уговорить человека проверить подлинность новых купюр через специальное приложение «Банкноты Банка России».

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«Если человек следует этим указаниям и устанавливает на телефон фишинговое приложение, мошенники получают доступ к его устройству и онлайн-банкингу. И похищают средства со счетов», — объяснил юрист.

Но нередко аферисты работают в открытую — они ходят по квартирам под видом соцработников, предлагая поменять старые банкноты на новые, которые оказываются подделкой. При этом преступники заодно могу и оградить квартиру.

Ранее россиян предупредили о необходимости соблюдать ряд правил во время оплаты покупок при помощи QR-кода. Нужно обратить внимание, кто указан в качестве покупателя, а также безопасности транзакции. Злоумышленники могут использовать фейковые QR-коды со встроенными вирусными ссылками.