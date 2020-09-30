Россиянам рассказали о новых правилах поверки счетчиков

Внесенные в закон «Об обеспечении единства измерений» изменения предполагают, что теперь результаты проверки счетчиков должны быть внесены в электронный реестр Росстандарта.

Уточняется, что организация, которая обеспечивает поверку счетчиков, должна передавать показания в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. До этого такая информация носила уточняющий характер. Главным документом являлось свидетельство.

В настоящий момент заказчик поверки может узнать состояние своих приборов учета в реестре Росстандарта. Точно так же можно проверить, внесла ли организация данные о приборах учета и сроки их годности. После нововведений гражданам как и прежде нужно будет передавать показания приборов учета, пишет «ФедералПресс».

При этом получить свидетельство можно лишь по желанию. Сам же документ не имеет юридической силы и является только справкой. По словам специалистов, благодаря переходу с бумажных свидетельств на электронные система поверки станет прозрачной. Люди будут защищены от действий мошенников.