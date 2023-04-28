Общество 28 апреля 2023, 04:15 Россиянам рассказали о новых правилах поверки газовых счетчиков с 1 мая Юрист Кудерко: ужесточение правил поверки газовых счетчиков снизит риск переплат РИА «Новости»

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Юрист Елена Кудерко рассказала, что ужесточение правил поверки газовых счетчиков, которые вступят в силу с 1 мая, снизит риск переплат из-за сбоя показаний. К тому же, это поможет выявить махинации, написало агентство «Прайм».

«Одним из кошмаров собственника жилого помещения (как квартиры, так и дома) является безучетное потребление коммунальных ресурсов. Неважно, идет речь о холодной и горячей воде или электроэнергии — платить придется гораздо больше», — пояснила эксперт.

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Бывает, что счетчик не прошел поверку или поврежден. Во избежание этого с 1 мая вводятся более ужесточенные правила по счетчикам без программного обеспечения. Мастер должен проверить, есть ли малейшие признаки использования на счетчике когда-либо магнитных устройств для искажения показаний. При наличии такого факта составят акт, рассматривать который будет уже сама газовая компания.

Проверят счетчики по четырем пунктам. Это внешний осмотр на предмет механических повреждений, опробование, определение перепада давления на счетчике, определение погрешности в учете. Проводить проверку может только аккредитованная компания. Проходит поверка без демонтажа, прямо в квартире.

Ранее Минэнергетики Подмосковья рассказало о важности своевременного техосмотра газовых счетчиков. Их нужно проводить не позже срока, указанного в техническом паспорте.