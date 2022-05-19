Россиянам рассказали о новых изменениях в семейной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об увеличении максимального размера ипотечного кредита с использованием льготной ставки до конца 2022 года. Программу оценила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, написало ИА Nation News.

«На программу могут рассчитывать семьи, в которых родился первый или последующий ребенок с 1 января 2018 года до конца 2022 года. Программа действует, на 15, 30 миллионов, до конца 2022 года», — уточнила Волынец.

Она также отметила, что жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга могут брать максимальный размер кредита с использованием льготной ставки. Жители других регионов могут воспользоваться суммой до 15 миллионов рублей.

«В чем уникальность того события, о котором мы говорим, это то что семьям разрешат сочетать ипотеку льготную и рыночную. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья», — резюмировала Волынец.