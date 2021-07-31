Россиянам рассказали о новом виде шантажа с поддельными COVID-сертификатами

Мошенники начали шантажировать россиян, которые приобрели поддельный сертификат о вакцинации, запугивая их раскрытием информации о сделке. Об этом написала газета «Коммерсант».

Злоумышленники придумали новый вид мошенничества. Россиянам, купившим фальшивый сертификат о прививке, начали рассылать письма о том, что врача, который выдал им документ, арестовали. Жулики предлагают удалить переписку с персональными данными из почты врача и просят перевести им за такую услугу 50 тысяч рублей на карту.

За покупку поддельного сертификата о вакцинации можно получить до года тюрьмы.

Данные о владельцах фейковых сертификатов мошенникам могут передавать сами продавцы. Они будут использовать ситуацию по максимуму, чтобы вытянуть из людей все до последней копейки, заявил глава Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников. Он отметил, что точно так же шантажируют покупателей оружия, наркотиков и детской порнографии. Люди знают, что все это незаконно, и поэтому боятся наказания.

РКН заблокировал уже около тысячи сайтов по продаже поддельных СОVID-сертификатов.