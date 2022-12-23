Общество 23 декабря 2022, 19:15 Россиянам рассказали о новом способе мошенничества Злоумышленники говорят о якобы переводе денег на Украину

Читать 360tv в

Новый способ мошенничества придумали злоумышленники. Теперь они звонят россиянам и представляются полицейским, после чего предупреждают о якобы денежном переводе от их лица на Украину. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT.

По словам юриста, злоумышленники при разговоре поясняют, что осуществление таких переводов является «финансированием врага и влечет строгое наказание за госизмену».

Реклама

Соловьев посоветовал россиянам сразу же класть трубку, как только человек на другом проводе представится сотрудником полиции.

Реклама