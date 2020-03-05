Россиянам рассказали о новом мошенничестве с кэшбэком

На месте не стоят не только технологии, но и способы мошенничества. Преступники постоянно придумывают новые способы обмана россиян. Теперь они начали выуживать данные карт, говоря о кэшбэке.

Одна из жительниц столицы рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником Центробанка. Он сообщил, что на счету женщины накопился кэшбэк, и предложил перевести его на карточку. В пресс-службе ЦБ такой вид мошенничества назвали «классическим примером социальной инженерии», пишет «Москва24».

«Банк России не работает напрямую с физлицами, поэтому ни счетов, ни карт, ни тем более накопленного кэшбэка в Центральном банке у граждан быть не может», — объяснили в пресс-службе.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, даже если они очень убедительные, регулятор советует придерживаться определенных правил. Если вам предлагают что-то подозрительное, то лучше положить трубку и перезвонить в банк, от чьего имени вам позвонили. При уточняющем обращении станет понятно, действительно ли вам звонили из банка. При этом набирать нужно официальный номер, а не тот, который высветился на экране.

«Никогда не сообщайте никому конфиденциальные данные: секретный код на обратной стороне вашей карты, коды из SMS, логин и пароль от онлайн-кабинета в вашем банке», — призвали в ЦБ.

Мошенники орудуют не только в банковской сфере. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал «360», что обманы часто происходят при покупке или аренде квартир. Во время такой сделки нужно обращать внимание на стоимость недвижимости и спешку при оформлении.