Общество 06 марта 2023, 14:35 Россиянам рассказали о новой хитрости застройщиков

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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с изданием URA.RU рассказала, что некоторые застройщики начали предлагать квартиры россиянам «по суперинтересной схеме».

Они предлагают фиксирование стоимости квартиры при предварительном внесении 10% от стоимости жилья.

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«Есть ряд застройщиков, которые предлагает новостройки по суперинтерсной схеме. Они называют это траншевая ипотека. Человек взносит 10% — фиксирует стоимость квартиры на период строительства. Потом за два месяца до окончания строительства вносит еще 5%», — рассказала Радченко.

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Полную стоимость покупателю необходимо внести перед оформлением собственности.

Таким образом ставка рефинансирования для застройщика становится дешевле. Кроме того, банк и застройщик фиксируют цену на данный момент, поскольку она может упасть спустя два-три года, резюмировала эксперт.