Общество 28 декабря 2022, 14:24 Россиянам рассказали о новогодних образах, которые визуально сделают фигуру стройнее freepik

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Многие люди ставят себе цель похудеть до Нового года. Однако далеко не всегда можно достичь ее в короткие сроки. Об одежде, под которой можно спрятать свои лишние килограммы, рассказал радиостанции Sputnik стилист, имиджмейкер Евгений Радэлис.

Самый оптимальный цвет, который подходит практически каждому и визуально стройнит фигуру, — это черный. Также скрыть объемы поможет одежда с ассиметричными рисунками. Стилист не советует выбирать наряды со слишком крупными деталями на ткани.

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Также добиться желаемого эффекта поможет обувь. Так, туфли на каблуках сделают ноги женщин стройнее. Мужчинам лучше выбирать туфли в классическом стиле.

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Стилист отметил, что в компании детей и друзей можно надеть костюм Деда Мороза, в таком случае лишние килограммы точно никто не заметит.