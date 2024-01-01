Общество 01 января 2024, 11:29 Россиянам рассказали о нюансах налогообложения на удаленке Юрист Куркулите: ставка НДФЛ в 13-15% требует положения об удаленке в договоре РИА «Новости»

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Главной особенностью единой ставки НДФЛ в 13-15% для сотрудников на удаленной работе является то, что в трудовом договоре необходимо прописать положение о таких условиях трудовой деятельности, иначе меру станет невозможно применить. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист Линда Куркулите.

Она напомнила, что единую ставку НДФЛ в 13-15% с 1 января установили для работников российских организаций, которые оформлены на дистанционный формат.

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«Одной из особенностей новой нормы является обязательная необходимость прописать положение об удаленной работе в дополнительном соглашении к договору», — сказала юрист.

Куркулите отметила, что также не стоит забывать, что Россия приостановила действие ряда положений Налогового кодекса о взимании налогов при работе в недружественных странах. Некоторым сотрудникам теперь не удастся избежать двойного налогообложения, напомнила она.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял об отсутствии предпосылок для изменения налоговой политики России в 2024 году.