Россиянам рассказали о нюансах фотосессии на фоне осенней природы | 360°

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Фотограф Матросова: для съемки во время бабьего лета подойдет любой парк

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Фотограф из Москвы Наталья Матросова в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала, как правильно провести фотосъемку во время бабьего лета.

По словам эксперта, для съемки подойдет любой парк. Самое главное — это правильный выбор времени суток. Фотографии получатся красивым в том случае, если на улице будет светить солнце.

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«Для съемки подойдет любой парк, когда начнут желтеть клены и не только. В солнечную погоду съемка будет прекрасной, чтобы передать атмосферу бабьего лета», — сказала фотограф.

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Для фотосессии на природе лучше всего надевать одежду глубоких рыжеватых оттенков. Подойдут оранжевые, желтые и коричневые оттенки.

Для профессиональных фотографий лучше воспользоваться услугами фотографа, поскольку он не только снимет с правильных углов, но и подскажет, как правильно стать и где лучше ракурс.

Для любительской съемки подойдет новый смартфон с хорошей камерой, заключила Матросова.

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