Россиянам рассказали о невыгодных условиях кредитных договоров

При заключении кредитных договоров заемщики зачастую сталкиваются с невыгодными условиями. Их легко обнаружить заранее, если внимательно читать описанные в документах индивидуальные условия.

Адвокат, зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» и преподаватель Финансового университета при правительстве Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм», что в большинстве случаев прописанные в договоре условия противоречат действующему законодательству.

Включение в индивидуальные условия по потребительскому кредиту положений о необходимости договора страхования он назвал одним из самых распространенных случаев.

«Ни гражданским законодательством, ни <…> ФЗ „О потребительском кредите (займе)“ не установлено обязательное страхование в случае заключения договора потребительского кредита», — подчеркнул Данилов.

Включение в договор условия о подписке на СМС-рассылку банковских услуг тоже возможно только на основании добровольного согласия.

У банка, обратил внимание эксперт, нет права включать в условия договора по кредиту любые дополнительные комиссии за несамостоятельные услуги. Это ущемляет права потребителей и признается недействительным заключил Данилов.