Россиянам рассказали о навыке, который поможет быть востребованным через 50 лет

Президент SuperJob Алексей Захаров считает, что постоянная учеба и повышение квалификации позволят любому человеку быть востребованным на рынке труда даже через 50 лет. Об этом сообщил RT.

«Время, когда можно было закончить вуз и с этими знаниями досидеть до пенсии, давно закончилось еще с появлением интернета. Сейчас количество знаний и профессиональной информации огромное, по идее, вы каждый день должны узнавать что-то новое и стараться быть лучшим в своей профессии», — заявил он.

При этом Захаров подчеркнул, что не существует бесперспективных направлений образования.

«Россия — огромная страна, и нам нужны специалисты практически во всех областях. Лучшая работа — та, что нравится, и та сфера, где вам интересно», — резюмировал эксперт.