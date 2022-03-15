Россиянам рассказали о надежном инструменте хранения денег

Член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов рассказал, что для надежного и спокойного хранения денег можно завести банковскую ячейку. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам эксперта, даже если банк прекратит свое существование, люди все равно смогут забрать деньги из сейфовых комнат.

«Решение хранить денежные средства в ячейке — это форма сохранности денег в это нестабильное, тревожное время. Выводить деньги за рубеж не является легальным, законным средством, дома хранить тоже опасно, поэтому один из немногих надежных и спокойных инструментов, который есть, это сейфовая ячейка. Даже если банк рухнет, прекратит свое существование, люди все равно гарантированно смогут забрать деньги из сейфовых комнат, банковских ячеек. Банки обязаны гарантировать сохранность ваших средств и не смогут воспрепятствовать получению этих денег после прохождения определенной процедуры», — сообщил он.

Вскрытие ячейки на законных основаниях может произойти только в том случае, когда в отношении владельца ячейки либо лиц, имеющих отношение к владельцу, возбуждено уголовное дело. В любом другом случае это сделать невозможно, заключил Захидов.