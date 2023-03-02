02 марта 2023, 15:11
Россиянам рассказали о методах работы интернет-мошенников
В последнее время в киберпространстве возросло количество мошеннических действий с помощью шантажа компроматом. О методах работы злоумышленников рассказал гендиректор разведывательного агентства «Р-техно» Роман Ромачев в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, шантаж медийных людей и бизнесменов уже давно занял отдельную нишу в глобальной сети. Эксперт посоветовал ни при каких обстоятельствах не подчиняться условиям шантажистов.
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Ромачев подчеркнул, что распознать и найти сетевого злоумышленника практически невозможно.
Интернет
Мошенничество
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