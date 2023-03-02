Общество 02 марта 2023, 15:11 Россиянам рассказали о методах работы интернет-мошенников

Читать 360tv в

В последнее время в киберпространстве возросло количество мошеннических действий с помощью шантажа компроматом. О методах работы злоумышленников рассказал гендиректор разведывательного агентства «Р-техно» Роман Ромачев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, шантаж медийных людей и бизнесменов уже давно занял отдельную нишу в глобальной сети. Эксперт посоветовал ни при каких обстоятельствах не подчиняться условиям шантажистов.

Реклама

Ромачев подчеркнул, что распознать и найти сетевого злоумышленника практически невозможно.