Общество 13 марта 2023, 11:14 Россиянам рассказали о лучшем времени для высаживания рассады РИА «Новости»

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С наступлением весны многие дачники начинают задумываться о том, когда можно заняться посадкой рассады. О лучшем времени для высаживания разных культур рассказала метеоролог, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам специалиста, лучше всего начать сажать рассаду с середины марта, предварительно можно свериться с лунным календарем. Дачники, которые выращивают холодостойкие культуры в теплице, могут заняться посадкой ближе к концу апреля.

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Если же речь идет о теплолюбивых культурах, то в таком случае все работы на земле дачникам стоит отложить до начала мая. Так, не стоит сажать картофель в холодную землю - пробуждение клубней картофеля возможно только при накоплении нужной температуры.

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