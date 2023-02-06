Общество 06 февраля 2023, 18:32 Россиянам рассказали о лучшем подарке для мужчины на День святого Валентина Эмоции и впечатления станут лучшим сюрпризом для возлюбленного

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Близится 14 февраля, и многие пары начинают задумываться о подарке для своей второй половинки. Психолог Юлия Хадарцева в беседе с «Вечерней Москвой» назвала эмоции и впечатления лучшим сюрпризом для любимого мужчины.

По словам эксперта, совместный поход в спа-салон или же прыжок с парашютом запомнятся спутнику жизни на долгое время. Именно поэтому так важно порой дарить друг другу эмоции и впечатления.

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Как сообщила«Национальная служба новостей», очень важно знать предпочтения мужчины и его заветные мечты, тогда выбор подарка не займет много времени.

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