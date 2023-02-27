Общество 27 февраля 2023, 17:58 Россиянам рассказали о лучшей замене мяса на время поста Unsplash

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Великий пост у православных христиан в этому году продлится с 27 февраля до 16 апреля. О том, какими продуктами лучше всего заменить мясо на этот период, рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в рационе постящегося в обязательном порядке должна присутствовать белковая пища. Отличной заменой мясным продуктам послужат орехи, бобовые и крупы. Также не стоит забывать добавлять в свой рацион пищевые волокна, которые благоприятно влияют на работу пищеварительной системы.

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Кроме того, в период поста можно питаться растительным белком, однако такая пища не содержит всех полезных аминокислот, добавила Русакова.

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