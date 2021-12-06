Россиянам рассказали о ловушках больших магазинов, которые стоит обходить стороной

В больших супермаркетах вероятность расстаться с деньгами вырастает в разы, поскольку покупатели от разнообразия товаров могут не заметить, как их корзина наполнилась доверху. О том, как не попасться на уловки магазинов и сохранить свой кошелек полным, рассказал Life.

Прежде всего, покупателям рекомендуют обращать внимание не только на те товары, которые находятся на уровне глаз, но и заглядывать на полки пониже. Зачастую там лежат вещи с более скромным ценником, при этом их качество не уступает известным маркам.

Эволюционный биолог Сергей Скворцов советует не приходить в магазины с пустым желудком. По его словам, у голодного человека обостряется восприятие окружающего мира. Он способен совершать даже те покупки, которые не были нужны изначально.

По словам известных психологов, в числе которых находится и Ральф Фридман, не стоит приходить в гипермаркет без составленного списка. Фридман когда-то писал, что без четкого планирования человеческая жизнь становится значительно дороже. Если бумажный блокнот для составления списка кажется устаревшим, можно воспользоваться приложением «Заметки» на смартфоне.

Некоторые маркетологи советуют ходить по магазинам с часами, чтобы не потерять чувство времени. По их словам, тайминг дисциплинирует и избавляет от лишних трат. Также не стоит вестись на выманивание денег в прикассовой зоне. Как сообщают маркетологи, примерно 28% покупателей обязательно что-нибудь положат в корзину на выходе из магазина.