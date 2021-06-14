Россиянам рассказали о лекарствах, после которых нельзя садиться за руль

Перед приемом любого лекарства водителю следует внимательно прочесть инструкцию, ведь есть препараты, которые не рекомендуется принимать за рулем. Как правило, это связано с тем, что они притупляют внимание.

Есть и другая проблема: некоторые лекарств содержат компоненты, которые при проверке на алкоголь и наркотики могут выдать положительный результат, отметил в беседе с радио Sputnik вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов. Поэтому, по его словам, важно посмотреть состав препарата даже если в инструкции ничего не сказано про управление авто.

К приему препаратов, которые содержат алкоголь и такие вещества, как фенобарбитал, стоит подходить с особым вниманием. Холодов предупредил, что после приема такого лекарства несколько дней нельзя садиться за руль.

«Самое опасное средство — это, например, корвалол. Мало того, что он чаще всего на основе спирта, и, если вы только что его выпили, может показать алкогольное опьянение, так еще и покажет наркотическое опьянение, потому что в него входят вещества, которые на анализе показываются как наркотики», — отметил Холодов. По его словам, если человек выпили корвалол, то, по большому счету, должна пройти неделя, чтобы водитель был уверен, что тест ничего не покажет.

В случаях, когда человек плохо себя чувствует, отметил эксперт, ему вовсе не стоит садиться за руль — об этом сказано и в ПДД.

Если же говорить о таких напитках, как кефир или квас, то их бояться не стоит, уверен Холодов.

Он уточнил, что речь не идет о таких ситуациях, когда человек поздно вечером или ночью пил алкогольные напитки, а с утра, выпив еще и квасу, сел за руль. В таком случае тест на алкоголь может что-то показать, но квас тут будет ни при чем.