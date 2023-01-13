Общество 13 января 2023, 15:31 Россиянам рассказали о главных приметах на старый Новый год Сайт мэра и правительства Москвы

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Канун старого Нового года, или день святой Мелании Младшей, всегда с размахом праздновали в России, и поэтому с 13 января связано много различных примет. Об этом сообщило utro.ru.

Также в народе 13 января называли Васильевым вечером. Главное, чему следовали неукоснительно — стол должен ломиться от яств. Чем вкуснее и сытнее будет ужин, тем, считалось, лучше и богаче пройдет год. Обязательным атрибутом стола была тарелка с зерном, которая была призвана приманивать деньги и материальные блага. Также рекомендовалось выйти на улицу и смахнуть снег с плодоносящих деревьев, чтобы увеличить свой урожай.

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А вот ругаться и давать в долг 13 января запрещалось категорически. Так можно было навлечь на себя беду и бедность. Еще одна примета старого Нового года — не говорить ни слова до умывания.

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Также верили, что если Васильевым вечером на небе много звезд, то летом будет хороший урожай. А частые январские метели пророчили дождливый июнь.