Общество 21 февраля 2023, 14:29 Россиянам рассказали о главных ошибках во время занятий фитнесом Unsplash

Читать 360tv в

У тренирующихся не всегда получается добиться эффективных результатов во время физических занятий в спортивном зале. О главных ошибках людей во время тренировок рассказал Чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер с 17-летним стажем Максим Бабенко-Кудрявцев в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, желание добиться хороших результатов в самые короткие сроки может привести к травмам. Также не стоит выполнять сложные упражнения без владения техникой и присмотра опытного тренера. Кроме того, достижение поставленных целей в ходе тренировок сильно зависит от правильного питания.

Реклама

Тренер подчеркнул, что многие забывают о важности выполнения разминки перед началом занятий и заминки после окончания тренировки.

Реклама