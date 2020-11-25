Россиянам рассказали о декабрьских изменениях в законодательстве

До начала декабря россиянам необходимо оплатить все свои имущественные налоги. Жителям страны предлагается сделать это через личный кабинет на сайте ФНС или же в мобильном приложении банка. Если платеж не будет вовремя совершен, начнут начисляться пени. В это же время заканчивается период, когда налоговые органы могут рассмотреть запросы на отсрочку или рассрочку уплаты налогов.

Помимо прочего, 31 декабря завершается срок беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ. В случае истечения периода предоставления субсидии в течение указанного времени, правительство без заявления выдаст ее в том же размере на следующие шесть месяцев.

14 декабря вступает в силу новый порядок выдачи больничных листов. Граждане смогут оформить единый электронный листок нетрудоспособности. Важную роль такое изменение сыграет для тех, кто работает в нескольких компаниях. От работодателей потребуется лишь передать полученный номер больничного.

Кроме этого, теперь можно будет купить льготный железнодорожный билет для некоторых категорий лиц через интернет. Речь идет о представителях маломобильных групп, участниках Великой Отечественной войны, ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто удостоен звания Герой России.