Общество 07 марта 2023, 16:41 Россиянам рассказали о действиях при падении снега и льда с крыш

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С наступлением весны появляется опасность схода снега и льда с крыш многоэтажных домов. О том, как вести себя пострадавшим, сообщила «Парламентская газета».

В первую очередь необходимо отправиться в медпункт, зафиксировать полученные травмы и получить соответствующую справку. Если же при упавшая глыба льда повредила личное имущество, то нужно сделать фотографию ущерба. Кроме того, можно взять контакты у очевидцев события.

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Далее пострадавшему следует обратиться либо в управляющую компанию дома, либо к собственнику частного здания и предложить им компенсировать ущерб.

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