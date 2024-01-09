Общество 09 января 2024, 10:34 Россиянам рассказали о частых кибератаках в первую неделю после праздников «Гарда»: кибератаки на россиян часто происходят в первую неделю после праздников Unsplash

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Кибератаки на россиян часто случаются не только на новогодних праздниках, но и после них. Нарваться на злоумышленников могут, в том числе, работники различных организаций, предупредил директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов в интервью «Ленте.ру».

По логике киберпреступников, во время праздников люди расслабляются, поэтому их легче обмануть. Для этого, к примеру, могут совершаться фишинговые атаки. Но риск попасться на уловку остается и в первые дни после окончания праздников, предупредил Кузнецов.

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«Известны неединичные случаи, когда заражение происходило в ходе разбора сотрудниками писем в первую неделю после выхода на работу», — добавил он.

Он отметил, что в это время мошенники готовят фишинговые кампании, при которых людям чаще всего обещают финансовую выгоду. В рассылках, которые получают потенциальные жертвы, могут быть связанные со скидками предложения и другие приманки. Некоторые мошенники используют нейросети, создающие тексты, аудио- и видеозаписи, с помощью которых можно выдавать себя за знакомых получателей рассылок.

Ранее стало известно о новом сценарии мошенников, обзванивающих своих жертв по телефону. Они обвиняют людей в финансировании ВСУ и требуют деньги за молчание.