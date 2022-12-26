26 декабря 2022, 18:06
Россиянам рассказали о бюджетных направлениях для новогодних путешествий
Большинство россиян предпочитают на новогодних каникулах куда-нибудь выбраться и отправиться в путешествие. О городах, куда можно бюджетно съездить на каникулах, сообщил сайт «ФедералПресс».
Город Владимир является оптимальным направлением для новогоднего путешествия благодаря своим праздничным ярмаркам и заснеженным избам. Также россияне за волшебством, чаем из самовара и сказочной атмосферой отправляются в Кострому.
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Великий Устюг знаменит своей самой известной достопримечательностью — резиденцией Деда Мороза. Сказочная Карелия подарит туристам массу ярких зимних впечатлений — там можно будет прогуляться по лесу на снегоступах.
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Кроме того, россиянам предложили отправиться на каникулы в Калининград, который славится своей знаменитой Рыбной деревней.
Новый год
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