Россиянам рассказали, нужно ли закрывать объектив веб-камеры во время работы за компьютером

Главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер посоветовал российским гражданам закрывать объектив веб-камеры, поскольку злоумышленники способны взломать ПО веб-камеры «бытового» персонального компьютера. Об этом написал сайт NEWS.ru.

При этом он подчеркнул, что вероятность такой «атаки» равна нулю, если пользователь не работает с секретной информацией.

«Если психологически дискомфортно, то лучше камеру закрыть. Но в целом если вы не работаете с секретной информацией, живете обычной жизнью, то вы мало кого заинтересуете, вероятность взлома стремится к нулю. Крупным сервисам, которые мы используем, не нужна ваша камера, и они не хранят видео. Это должен быть целенаправленный взлом камеры. Это не очень сложно — на уровне добавить человеку вирус в ПК, украсть пароль от соцсети. Задача для заурядного хакера, как и найти ПО для этого», — сообщил Геллер.

Взлом можно определить тогда, когда курсор двигается по экрану «сам по себе», а компьютер автоматически выполняет задачи, требующие от пользователя ручного управления.

Геллер советует использовать антивирусы, которые выявляют и удаляют самые массовые вредоносные программы, используемые хакерами.