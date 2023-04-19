Общество 19 апреля 2023, 09:48 Россиянам рассказали, нужно ли покупать квартиру в 2023 году Риелтор Апрелев: с продажей жилья можно повременить в 2023 году, покупать можно сейчас Unsplash

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Квартиры в этом году следует покупать, если в этом есть необходимость. Такое заявление сделал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1».

Он объяснил, почему продажа жилья в первом квартале этого года в Москве упала на 19%. По его словам, это связано с менее доступной ипотекой и высоким ростом цен на протяжении последних трех лет.

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«Если вам нужно улучшить жилищные условия, то смысла ждать, конечно же, нет. Сейчас благоприятная ситуация именно с точки зрения широты выбора», — сказал Апрелев.

Он добавил, что цены могут измениться на 3-5% уже к этой осени. Однако, по его мнению, продавец может сделать примерно такую скидку и сейчас. Эксперт считает, что продавать жилье нужно тогда, когда человеку действительно нужны деньги. Вице-президент Российской гильдии риелторов напомнил, что в России недвижимость — это всегда хороший вариант сберечь денежные средства.