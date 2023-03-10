Общество 10 марта 2023, 17:19 Россиянам рассказали нюансы оформления дарственной на квартиру

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При оформлении договора дарения квартиры необходимо соблюсти ряд условий. В первую очередь следует помнить, что недвижимость можно передавать от одного лица к другому лишь на безвозмездной основе, написали «Дни.ру».

Ребенок до 14 лет или гражданин, признанный судом недееспособным, не могут подарить свою квартиру или дом. Принять недвижимость в дар не могут те россияне, которым законом запрещено принимать любые подарки дороже трех тысяч рублей.

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Документ утратит юридическую силу, если одаряемый взамен жилья передаст деньги или же возьмет на себя какие-то обязательства. Кроме того, даритель может вернуть свою квартиру обратно, если новый собственник халатно относится к состоянию жилья.

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