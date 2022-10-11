Мобилизованным рассказали, насколько работодатели приостанавливают трудовой договор | 360°

Общество 11 октября 2022, 22:48 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным рассказали, насколько работодатели приостанавливают трудовой договор «Объясняем.рф»: трудовой договор мобилизованного приостанавливается без указания срока PxHere

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Если сотрудник попадает под частичную мобилизацию, его трудовой договор приостанавливается без указания срока. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

В повестках, которые приходят резервистам в рамках частичной мобилизации, не указывается срок службы. Работодатель должен «заморозить» трудовое соглашение с призывником до окончания службы.

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«Срок приостановления трудового договора не указывается. Трудовой договор приостанавливается с даты, указанной в повестке для явки в пункты сбора, военные комиссариаты, и до окончания прохождения военной службы по мобилизации», — сообщили на портале.

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Призывник должен предоставить повестку руководителю, чтобы тот на законном основани приостановил соглашение. Также россиянам разъяснили, в каких случаях явка в военкомат обязательна во время мобилизации.

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. У россиян появилось много вопросов о призыве резервистов на службу в зону спецоперации. Для этого портал «Объясняем.рф» запустил специального чат-бота в социальной сети «ВКонтакте», мессенджерах Telegram и Viber. Там можно найти ответы об особенностях частичной мобилизации.

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