Мобилизованным рассказали, насколько работодатели приостанавливают трудовой договор | 360°

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Мобилизованным рассказали, насколько работодатели приостанавливают трудовой договор

«Объясняем.рф»: трудовой договор мобилизованного приостанавливается без указания срока

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Если сотрудник попадает под частичную мобилизацию, его трудовой договор приостанавливается без указания срока. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

В повестках, которые приходят резервистам в рамках частичной мобилизации, не указывается срок службы. Работодатель должен «заморозить» трудовое соглашение с призывником до окончания службы.

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«Срок приостановления трудового договора не указывается. Трудовой договор приостанавливается с даты, указанной в повестке для явки в пункты сбора, военные комиссариаты, и до окончания прохождения военной службы по мобилизации», — сообщили на портале.

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Призывник должен предоставить повестку руководителю, чтобы тот на законном основани приостановил соглашение. Также россиянам разъяснили, в каких случаях явка в военкомат обязательна во время мобилизации.

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. У россиян появилось много вопросов о призыве резервистов на службу в зону спецоперации. Для этого портал «Объясняем.рф» запустил специального чат-бота в социальной сети «ВКонтакте», мессенджерах Telegram и Viber. Там можно найти ответы об особенностях частичной мобилизации.

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Частичная мобилизация в РФ

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