Общество 24 апреля 2023, 05:01 Россиянам рассказали, на сколько за год подешевел шашлык Руспродсоюз: шашлык из свинины за год подешевел на 24 рубля Freepik

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Шашлык из свинины на четырех человек обойдется в 651 рубль, что на 24 рубля меньше, чем потратили россияне в 2022 году. Об этом «Москве 24» рассказали в Руспродсоюзе.

Эксперты взяли за основу классический рецепт шашлыка на четыре порции, посчитали стоимость ингредиентов и сравнили с прошлогодними показателями. В 2023 году стоимость одного килограмма свинины составляет 586,4 рубля, в прошлом году мясо стоило 611,1 рубля. Курица в этом году также подешевела, 255,6 против прошлогодних 287,7 рубля.

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Маринад в 2023 году будет стоить почти на один рубль дороже. Эксперты также посчитали стоимость остальных ингредиентов — лука, уксуса, перца и соли. Оказалось, что шашлык из свинины подешевел на 24 рубля, на 31,4 рубля снизилась стоимость шашлыка из курицы. А вот блюдо из индейки подорожало с 708,7 до 735,1 рубля.

Чтобы не пришлось заплатить за шашлык еще больше, стоит соблюдать правила пожарной безопасности. За разведение открытого огня в неположенных местах предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.