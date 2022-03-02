Россиянам рассказали, на каких самолетах они смогут летать после введения санкций со стороны Запада

Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров объяснил россиянам, как они смогут попасть на курорты Турции и Египта после введения Западом санкций на поставку иностранных самолетов и запчастей в Россию. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам эксперта, граждане, которые боятся не попасть на заграничный отдых, могут успокоиться.

«Наших туристов туда без особых проблем и с большим удовольствием отвезут авиакомпании из стран, которые не присоединились к санкциям, — турецкие, китайские, южнокорейские. Они не упустят такой шанс заработать», — сообщил Гусаров.

Доехать из России в Европу можно будет на поезде, автобусе, либо личном автомобиле.

«Главные проблемы ожидаются с Сибирью и Дальним Востоком. Решения в принципе существуют. Например, пустить туда зарубежные азиатские авиакомпании. Скажем, корейский борт из Сеула следует во Владивосток, забирает там пассажиров и летит дальше в Москву. То есть парализовать страну и лишить людей возможности по ней передвигаться не получится. Но, к сожалению, российские авиакомпании понесут потери», — заключил Гусаров.