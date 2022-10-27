Россиянам рассказали, на какие сайты лучше не заходить в рабочее время | 360°

Общество 27 октября 2022, 12:17 Россиянам рассказали, на какие сайты лучше не заходить в рабочее время Юрист Кофанов: сотрудник может получить выговор за посещение развлекательных сайтов

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Юрист по трудовому праву, гендиректор компании NS Consulting Дмитрий Кофанов в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, могут ли сотрудника уволить с работы, если он заходил на интернет-ресурсы, не связанные с его деятельностью.

По словам эксперта, многие работодатели следят за сайтами, которые посещают работники.

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«В случае, если вход на сайт, не связанный с работой, был произведен в рабочее время, то сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности», — сообщил Кофанов.

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Чаще всего посещение развлекательных сайтов в рабочее время не наказывается увольнением, однако если сотрудник посещал их неоднократно, то он может лишиться работы. При этом решение об увольнении можно будет оспорить в суде.