Общество 02 марта 2023, 13:43 Россиянам рассказали, на какие продукты могут вырасти цены весной

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До конца весны картофель в рознице может подорожать на 15%. Об этом сайту NEWS.ru сообщил гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», аналитик Алексей Плугов.

Что же касается других овощей, то цены могут вырасти на морковь, свеклу и капусту не менее чем на 10%.

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«Скорее всего, подорожает и лук, но такого роста, который мы наблюдали в первые недели 2023 года, уже не будет. Тем не менее к концу марта лук вырастет в цене более чем на 10–15%», — сообщил эксперт.

Также могут подорожать рис и пшено, поскольку в России этих зерновых собрали меньше, чем обычно.