Общество 30 ноября 2022, 14:30 Россиянам рассказали, на что стоит обратить внимание при получении банковской карты от курьера

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В последнее время набирает популярность услуга по выезду курьера на дом и выдаче банковской карты на руки клиенту. При таком способе получения стоит обратить внимание на важные детали. Подробнее рассказала директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева в интервью «Ридусу».

В первую очередь, при получении карточки необходимо проверить цельность запечатанного конверта со всеми персональными данными. Если же упаковка даже минимально нарушена, стоит позвонить в отделение банка и переназначить встречу.

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Также клиенту нужно обязательно обратить внимание на детали договора — в нем могут быть прописаны ненужные вам услуги — например, смс-информирование. Отмечается, что проявить бдительность необходимо и при обязательной фоторегистрации получения карты — курьер должен сделать фотографию исключительно на рабочий телефон.

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