Общество 17 марта 2023, 13:40 Россиянам рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке дачи

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При покупке дачного участка помимо ценового сегмента необходимо обращать внимание и на другие немаловажные факторы. Об этом сообщили «Известия».

В первую очередь, стоит обратить внимание на расположение участка и на его форму. Так, лучше выбирать дачу, где уже подведены коммуникации и отсутствуют подтопления в межсезонье.

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Как сообщили «Дни.ру», перед покупкой также очень важно проверить кадастровый план земли во избежание в дальнейшем проблем с соседями по участку.

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