Россиянам рассказали, на что обратить внимание при заказе продуктов на дом

Во время пандемии и самоизоляции многие предпочитают не ходить в ближайший магазин, а заказывать все необходимое домой. Для онлайн-покупок тоже есть определенные правила. Чтобы не пришлось потом выбрасывать продукты, нужно изучить упаковку и проверить условия доставки.

«Первое, на что нужно обратить внимание — соблюдение условий доставки. Скоропортящиеся и замороженные пищевые продукты должны доставляться с соблюдением условий хранения — в термосумке, термопакете или сумке-холодильнике», — объяснила специалист по качеству питания государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова РИА «Новости».

О нарушениях условий доставки может говорить вздутая или деформированная упаковка. Также специалист советует брать продукты, у которых еще есть хороший запас дней по сроку годности. А вот замороженные продукты лучше вообще не заказывать на дом. Стоит не забывать, что второй раз замораживать продукты нельзя.

«Отказывайтесь от покупки полностью или частично размороженных продуктов (размягченных, с наличием свободной влаги). Такие продукты могут быть опасными и как минимум уже потеряли свои качественные характеристики», — отмечает Павлова.

Еще при доставке необходимо обратить проследить, чтобы готовые и сырые продукты привезли отдельно друг от друга.

Как отмечал Роспотребнадзор, во время самоизоляции за питанием нужно особенно следить. Предпочтение лучше отдать полезным блюдам, пить достаточно жидкости и есть много клетчатки. При этом ограничивать себя в употреблении алкоголя, а также сахара, соли и жиров.