Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе персиков

Найти вкусные персики — непростая задача даже в сезон. Например, распространенный миф, что персики делятся на условных «мальчиков», они якобы вкуснее, и «девочек» не имеет отношения к реальности. Как не ошибиться с выбором фрукта рассказал агроном Владимир Викулов.

При выборе фруктов обращать внимание нужно прежде всего на сорт, посоветовал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Есть известный сорт персиков „белый лебедь“, внешне он достаточно невзрачный и зачастую на него не обращают внимания. И таким образом упускают один из самых замечательных сортов», — отметил Викулов, добавив при этом, что даже самый лучший сорт легко испортить, если он залежится.

В пример агроном привел самые первые персики, которые попадают на наши прилавки, — это сорт «краснощекий». Они яркие, румяные, но этот сорт — не самых лучших вкусовых качеств, отметил специалист.

У каждого человека свои вкусы, заметил Викулов. Есть те, кто предпочитают жесткие плоды, хрустящие и сочные, а есть и те, кто любит нежные, сладкие и тающие во рту фрукты. Но у всех хороших персиков есть одна общая черта, отметил агроном, — это насыщенный аромат.

«Момент, который многие упускают, — это аромат. На него стоит обращать внимание, поскольку практически не бывает такого, чтобы у персика или абрикоса был сильный и настоящий аромат, а сам он при этом был бы невкусным», — заверил Викулов.

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вкусные и свежие яблоки. При покупке важно учитывать целостность плодов. Яблоки должны быть чистым и крепким на ощупь, а также обладать сухой поверхностью. Плоды не должны быть покрыты морщинами и другими следами увядания. При этом темные пятна и белый налет свидетельствуют о низком качестве яблок.