Общество 30 декабря 2022, 12:25 Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе мандаринов Хорошие мандарины будут иметь аромат piqsels

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Ни одно празднование Нового года не обходится без главного атрибута — ароматных и вкусных мандаринов. Доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова в беседе с Ura.ru рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе этих фруктов.

По словам эксперта, вкусные мандарины будут отличать аромат и отсутствие повреждений на кожуре. Также фрукт должен быть достаточно упругим. Принято считать, что сладкий мандарин имеет более яркую окраску. Для того, чтобы на рынках и в магазинах выбрать по-настоящему спелые и качественные фрукты, необходимо знать о разнообразии их сортов.

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Так, россияне чаще всего покупают абхазские мандарины. Для того, чтобы узнать информацию о стране происхождения фруктов, необходимо проверить данные в специальной декларации. Этот документ должна иметь каждая партия импортных мандаринов.

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