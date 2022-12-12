Общество 12 декабря 2022, 19:15 Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке живой елки Важно покупать елку только в официальных точках продаж freepik

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Ни одно празднование Нового года не обходится без главного символа этого праздника - новогодней елки. О том, как правильно выбрать живую елку сообщило РИАМО.

В первую очередь, для выбора новогоднего дерева необходимо отправиться в те пункты продаж, которые являются официальными. В противном случае есть вероятность стать соучастником незаконной вырубки.

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Также елку стоит выбирать при дневном освещении, чтобы хорошо рассмотреть состояние веточек и ствола. Для того, чтобы новогоднее дерево радовало вас как можно дольше, рядом с ним можно поставить увлажнитель воздуха.

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Кроме того, продлить жизнь дереву можно обновив срез ствола. В ведре-подставке под елку должен быть мокрый песок.