Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе недорого вина в магазине

Специалисты Роскачества дали советы российским гражданам по выбору вина в магазине, стоимость которого не превышает 500 рублей. Об этом написало РИА «Новости».

По их словам, прежде всего стоит обращать внимание на цвет напитка и год урожая. Недорогие вина не должны быть старше трех лет.

«Большинство недорогих вин, как белых, так и красных, делаются по таким технологиям, которые позволяют вину лучше всего раскрыться именно в молодости. Если вину три-пять лет, а оно еще не продалось за небольшие деньги, значит, в лучшем случае оно будет „уставшим“ — неярким и не очень вкусным», — процитировало ИА Nation News слова сотрудников ведомства.

Эксперты отметили, что белые и розовые вина в прозрачном стекле наиболее подвержены воздействию солнца, поэтому быстрее «старятся» на полках.

Белое вино не должно быть желтоватым, похожим по цвету на пиво или растительное масло. Его цвет должен быть светло-желтый. Недорогое розовое вино должно быть именно розовым, а не рыжим и не «кирпичным», резюмировали в ведомстве.