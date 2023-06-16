Общество 16 июня 2023, 16:15 Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке жилья на вторичном рынке «Метриум»: перед покупкой квартиры важно внимательно изучить техпаспорт жилья

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Эксперты компании «Метриум» рассказали россиянам, с какими самыми частыми рисками можно столкнуться при покупке вторичного жилья. Главный риск заключается в сокрытии фактов о продаваемой квартире.

Поскольку правила в выдаче выписок из ЕГРН изменились, потенциальным покупателям сложнее установить собственника и проверить подлинность документов на квартиру. Но в выписке все же указывается, существуют ли какие-то обременения по недвижимости, написали «Дни.ру».

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Эксперты советуют покупателям внимательно изучить техпаспорт, чтобы выяснить, не было ли сделано незаконной перепланировки. Именно владелец должен получать штраф за это нарушение.