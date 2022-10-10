Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля | 360°

Общество 10 октября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля Автоэксперт Баканов: осмотр автомобиля стоит проводить вместе со специалистами РИА Новости

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Автоэксперт Петр Баканов заявил, что при покупке подержанного автомобиля стоит внимательно изучать детали и характеристики машины, а сам осмотр стоит проводить вместе со специалистами, передала «Вечерняя Москва».

В том случае, если объявление о продаже автомобиля появилось давно, но ее так и не купили, значит с машиной что-то не так.

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«Если машина выставлена давно, при этом у нее много просмотров и она до сих пор не куплена — значит, что-то не так. Также нужно смотреть на описание машины. Фразы вроде „продам срочно“ или „все вопросы по телефону“ обычно означают, что что-то не в порядке: либо перекуп, либо машина проблемная», — сообщил автоэксперт.

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Также Баканов посоветовал перед покупкой машины пообщаться с бывшим владельцем и разузнать все детали. По его словам, нормальный владелец расскажет, какие минусы есть у автомобиля, а также предоставит всю информацию о ней.

Также при осмотре стоит привлекать автодиагноста и эксперта-криминалиста, заключил автоэксперт.

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