Россиянам рассказали, можно ли отменить отпуск на нерабочих днях в мае

Может ли работник отказаться от отпуска, если он выпал на нерабочие дни в начале мая, рассказала эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Если отпуск идет вне графика, еще не оформлен и не оплачен, отзыв заявления — простая процедура. В таком случае сотрудник должен написать новое заявление, в котором попросит не направлять его в отпуск и назвать причину. Однако окончательное решение все равно зависит от работодателя. Начальник вправе издать приказ об отмене зафиксированного отпуска. Если подчиненный уже получил за него деньги, выплаченные средства будут учтены в следующем расчетном периоде, то есть бухгалтер перерассчитает следующую зарплату. Если же работодатель против, работник имеет право обратиться в суд.

Однако все будет складываться по-другому, если отпуск очередной, то есть идет по графику.

«В Трудовом кодексе график отпусков оформляется в декабре, мы свои „хотелки“ озвучиваем работодателю, график утверждается на целый год. В одних компаниях он формальный, в других люди уходят в отпуск строго по графику», — напомнила Ерошенкова.

По этой причине есть выходные или нет, период уже был согласован и утвержден как отпуск. Работодатель может пойти навстречу работнику, который попросит отменить очередной отпуск по графику. Однако в этом случае у него намного больше законных причин отказать.

Некоторые россияне заранее оформили отпуск на рабочие дни между майскими праздниками — с 4 по 7 число. А 23 апреля президент РФ Владимир Путин объявил эти дни нерабочими.