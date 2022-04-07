Россиянам рассказали, можно ли отказаться от навязанной страховки при покупке билетов

Навязывание дополнительной страховки при продаже проездных документов является незаконным действием. Об этом заявили представители Центробанка и Роспотребнадзора. Можно ли от нее отказаться во время покупки билетов, рассказал Life.

«Разъяснения регуляторов вполне согласуются с уже действующим порядком приобретения билетов в обычных кассах. Например, по правилам РЖД кассир обязан спрашивать, нужна ли пассажиру страховка. И тот вправе от нее отказаться. В том случае, если гражданин не просил его застраховать, а деньги с него за это взяли, ситуация грозит неприятностями и кассиру, и компании. На жалобу очень быстро отреагирует антимонопольная служба, и штраф будет ощутимым», — сообщил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Россиянам следует помнить, что некоторые страховки по умолчанию включены перевозчиком в цену билета. Например, все российские граждане, отправляющиеся в полет, автоматически получают страховку гражданской ответственности. Здесь страхователем выступает авиаперевозчик, а выгодополучателем — пассажир авиарейса.

Точно такая же страховка действует и на РЖД. Отказаться от этой услуги не могут ни компания, ни пассажир.